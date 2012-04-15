Янукович завтра поїде до Йорданії

19:00, 15 квітня 2012
Світ
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Президент України Віктор Янукович 16-17 квітня здійснить офіційний візит до Йорданського Хашимітського Королівства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

У ході візиту глава Української держави проведе зустрічі з Королем Йорданії Абдаллою ІІ, прем’єр-міністром країни Ауном аль-Хасавне та керівництвом Парламенту Йорданії.

Король Йорданії Абдалла II - нащадок пророка Мухаммеда в 43-м коліні - з дружиною, королевою Ранією і дітьми: принцом Хусейном, принцесами Іман та Салма і принцом Хашемом (на руках)

Під час переговорів сторони приділять особливу увагу найбільш актуальним питанням українсько-йорданського співробітництва, насамперед у торговельно-економічній та інвестиційній сферах.

У рамках візиту передбачено підписання низки двосторонніх документів, зокрема в сільськогосподарській, інвестиційній та гуманітарній галузях.

Президент України також планує взяти участь у роботі українсько-йорданського бізнес-форуму.

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