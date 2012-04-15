Янукович завтра поїде до Йорданії

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

У ході візиту глава Української держави проведе зустрічі з Королем Йорданії Абдаллою ІІ, прем’єр-міністром країни Ауном аль-Хасавне та керівництвом Парламенту Йорданії.

Під час переговорів сторони приділять особливу увагу найбільш актуальним питанням українсько-йорданського співробітництва, насамперед у торговельно-економічній та інвестиційній сферах.

У рамках візиту передбачено підписання низки двосторонніх документів, зокрема в сільськогосподарській, інвестиційній та гуманітарній галузях.

Президент України також планує взяти участь у роботі українсько-йорданського бізнес-форуму.