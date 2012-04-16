У Хорватії почався «суд століття»

Як повідомляє РІА «Новости », цей процес називають у Хорватії "судом століття".

"Хорватська демократична співдружність" перебувала при владі з 2003 по грудень 2011 року. За версією слідства, в партії існувала подвійна бухгалтерія і так званий таємний фонд. Передбачається, що обвинувачені в період 2003-2009 років незаконно вилучили з державних компаній через приватне агентство маркетингу "Фімі медіа" близько 10 млн євро, з яких близько 4 млн було спрямовано до таємного фонду, а ще 2 млн привласнив колишній голова ХДС, екс-глава уряду Іво Санадер. Текст звинувачення становить більш як 550 сторінок, що є рекордом для хорватського правосуддя.

Головними відповідачами у справі виступають сама партія як юридична особа, колишній голова ХДС, екс-глава уряду І.Санадер і колишній прес-секретар ХДС та уряду Ратко Мачек. Всі вони в перший день процесу заявили, що заперечують свою провину.

У свою чергу, адвокат ХДС Даворін Будін під час ввідної промови фактично поклав всю відповідальність за існування в партії подвійної бухгалтерії на І.Санадера. Юрист заявив, що голова партії не одержував згоди від соратників на вчинення незаконних дій, і що партія не отримала вигоди від незаконного залучення коштів.

Раніше більшість фігурантів цієї справи визнали провину. Ще дві людини, які керували компаніями, що співпрацювали з "Фімі медіа", пішли на співпрацю зі слідством. Вони були засуджені до 6 і 11 місяців ув’язнення й повинні відшкодувати державі збиток у розмірі 3,8 млн кун (близько 510 тис євро).

Захист обвинувачених має намір залучити 200 свідків, прокуратура - 350. Очікується, що свідчення серед інших надаватимуть екс-прем`єр і голова ХДС Ядранка Косор, впливові хорватські підприємці й артисти.