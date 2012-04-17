Ромні скорочує відрив від Обами

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Мітт Ромні, згідно з опитуванням, скоротив свій відрив від чинного президента-демократа Барака Обами на 4 процентних пункти, порівняно з даними, опублікованими місяць тому.

Як повідомляє «Газета.ру»з посиланням на Reuters, Б.Обаму, за даними телефонного опитування, проведеного з 12 по 15 квітня, підтримують 47% зареєстрованих виборців. 43% підтримують М.Ромні.

У березні за Б.Обаму були готові проголосувати 52%, тоді як за М.Ромні – лише 41%.

М.Ромні також був відзначений виборцями як такий, що запропонував кращу програму з реформування економіки і зайнятості. Його пропозиції в цій сфері схвалюють 45% американців, тоді як планам Б.Обами довіряють лише 43%.