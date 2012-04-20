Україна відправить до Афганістану людину з собакою

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив журналістам після засідання міністрів закордонних справ країн-учасниць Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані під командуванням НАТО (ISAF) міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко.

Таким чином, загальна кількість українських військовослужбовців в Афганістані сягне 23 осіб.

«Ми відправляємо найближчим часом до складу Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані ще одного військовослужбовця, який є фахівцем-кінологом, що спеціалізується на розмінуванні вибухових пристроїв», - сказав міністр.

У Місії України при НАТО уточнили, що йдеться про представника Центру розмінування Збройних сил України у Кам’янці-Подільському.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні у складі ISAF беруть участь 22 українських військовослужбовця, серед яких є фахівці з розмінування, військові медики, радники армійської авіації та штабні офіцери.