Пентагон розробив план удару по Ірану

"Можу Вас запевнити, що в нас є такі плани", - сказав він в інтерв'ю телеканалу CNN у відповідь на питання про те, чи розробляє Пентагон плани нанесення ударів по ядерним об'єктам Ірану, повідомляє радіостанція «Голос России».

Спочатку Панетта хотів відбутися жартами, відповівши: "Ставши міністром оборони, перше, що я зрозумів, так це те, що ми розробляємо чортову купу планів на всі випадки життя".

На питання про те, чи вдасться здійснити його успішно в разі необхідності, міністр запевнив: "Думаю, це - не проблема. Якщо нам доведеться його реалізовувати - це буде успішно виконано".