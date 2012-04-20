Пентагон розробив план удару по Ірану
14:35, 20 квітня 2012Світ
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Глава Міністерства оборони США Леон Панетта визнав, що Пентагон розробив конкретні плани ударів по Ірану.
Пентагон розробив плани нападу на Іран, колаж ”Голос России”
"Можу Вас запевнити, що в нас є такі плани", - сказав він в інтерв'ю телеканалу CNN у відповідь на питання про те, чи розробляє Пентагон плани нанесення ударів по ядерним об'єктам Ірану, повідомляє радіостанція «Голос России».
Спочатку Панетта хотів відбутися жартами, відповівши: "Ставши міністром оборони, перше, що я зрозумів, так це те, що ми розробляємо чортову купу планів на всі випадки життя".
На питання про те, чи вдасться здійснити його успішно в разі необхідності, міністр запевнив: "Думаю, це - не проблема. Якщо нам доведеться його реалізовувати - це буде успішно виконано".
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