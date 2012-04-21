Польські будівельники погрожують заблокувати автошляхи

Про це повідомляє TVN24.pl з посиланням на представника однієї з компаній-субпідрядників, що працювала на спорудженні ділянки автобану А2, який має поєднати Берлін і Варшаву.

"Обіцяю, що люди на Євро нікуди не поїдуть. Ми будемо блокувати дороги, поки не досягнемо бажаного результату, незважаючи на наслідки", - заявив Пьотр Охньо.

"Це буде міжнародний скандал", - додав він, заявивши, що працівники фірм на вантажівках можуть виїхати на дороги та їздити зі швидкістю 2 км/год, створюючи гігантські затори по всій країні.

Він відзначив, що генпідрядником 20-кілометрової ділянки автобану А2 є польська компанія DSS, яку суд цього тижня визнав банкротом. Вона заборгувала лише його фірмі близько 2 млн євро, й аналогічні проблеми мають інші субпідрядники.

TVN24.pl нагадує, що П.Охньо 19 квітня організував кількагодинну блокаду однієї із доріг у Польщі поблизу автобану А2.

П.Охньо заявив, що будівельники чекатимуть на рішення польської влади до вівторка, 24 квітня.

Крім цього, за його словами, субпідрядники намагаються з’ясувати, чому контракт на добудову автостради А2 отримала без жодного тендеру компанія DSS, яка не має досвіду для виконання подібних робіт.

Як повідомляв УНІАН, у лютому голова польського уряду Дональд Туск визнав, що Польща не встигне реалізувати усі заплановані проекти до Євро-2012, зауваживши, що залишається шанс добудувати ділянку автобану А2.

Раніше повідомлялося, що будівельні компанії не встигнуть завершити будівництво усіх ділянок автобану А4, який мав дійти до кордону з Україною, та автобану А1.

Польська влада оцінювала інвестиції у підготовку до Євро-2012 в розмірі понад 20 млрд євро, левова частка яких була спрямована на розвиток дорожньої інфраструктури, у першу чергу, будівництво автошляхів.