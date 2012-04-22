20 тисяч демонстрантів вимагали захистити права католицьких ЗМІ
У Варшаві пройшла 20-тисячна демонстрація опозиції, яка вимагала захисту прав католицьких ЗМІ в країні.
Тисячі демонстрантів скандували «Вільна Польща!», «Не віддамо телебачення «Трвам», «Вимагаємо правди про Смоленськ!»
Представники опозиційних партій «Право і справедливість», «Солідарна Польща», а також редакцій консервативних ЗМІ впевнені, що нинішня влада проводить дискримінаційну політику, перш за все, по відношенню до католицького телеканалу «Трвам».
«Йдеться про польську демократію, свободу, плюралізм у ЗМІ. Кожен порядний чоловік, нехай навіть атеїст, повинен визнати, що католики в нашій країні мають право мати власні ЗМІ і що ЗМІ в країні повинні бути самими різними, оскільки без цього немає демократії», - сказав лідер партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський.
Демонстранти пройшли від столичної площі «Трьох хрестів» до канцелярії прем'єр-міністра і Бельведерського палацу - резиденції Президента Польщі.