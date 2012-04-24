Путін: Росія підтримає своїх виробників на зовнішніх ринках

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на колегії міністерства економічного розвитку.

«Я прошу Мінекономрозвитку уважно вивчити досвід провідних країн-експортерів. Нам потрібно створити комплексну систему підтримки нашої продукції на зовнішніх ринках, в рамках якої об'єднати можливості фінансової, дипломатичної, інформаційної, правової підтримки наших компаній. Ми повинні навчитися допомагати бізнесу долати недобросовісну конкуренцію, швидко і ефективно ідентифікувати ті бар'єри, які інші держави необгрунтовано вибудовують на шляху російських компаній, – а таке, на жаль, ще трапляється», - сказав В.Путін.

На його думку, з набагато більшою віддачею мають діяти міжурядові комісії, торгові представництва Росії за кордоном. Ці структури вже добре навчилися працювати з великими компаніями, але цього недостатньо, оскільки немає готовності працювати з малим і середнім бізнесом.

Він вважає, що в постановці завдань для російських державних органів, що займаються міжнародним економічним співробітництвом, мають брати участь ключові об'єднання підприємців.

Окрім цього В.Путін нагадав, що для цивілізованого відстоювання російських інтересів використовуватимуться правила Світової організації торгівлі. За його словами, потрібно повною мірою використовувати переваги від відкриття ринків для просування російської продукції, і при цьому мінімізувати ризики, що заважають компаніям працювати за кордоном.