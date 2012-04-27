Іспанія призупиняє дію Шенгенської угоди

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Як зазначається у повідомленні, з метою посилення заходів безпеки під час чергового саміту Європейського центрального банку, який відбудеться 2-3 травня, іспанський уряд прийняв рішення про призупинення дії Шенгенської угоди і тимчасове поновлення контролю на автомобільних пунктах пропуску через державний кордон країни на період з 00.00 28 квітня до 24.00 4 травня.

Передбачається, що прикордонний контроль буде поновлено на пунктах перетину іспансько-французького кордону від Країни Басків до Каталонії: La Jonquera, Port Bou, Puigcerda, Camprodon, Les, Canfranc, а також у міжнародних аеропортах у містах Барселона і Жирона.

З огляду на зазначене, громадянам України, які у вказаний період подорожуватимуть до Іспанії, необхідно врахувати, що згідно з Шенгенським кодексом про кордони при перетині іспансько-французького кордону потрібно мати дійсний паспортний документ, що дає право на перетин кордону, дійсну візу, обґрунтувати мету поїздки та мати достатню кількість коштів для її здіснення, не становити загрозу безпеці, громадському порядку на території ЄС.

При цьому, як наголошується, додаток 1 до Шенгенського кодексу про кордони визначає перелік додаткових документів, які можуть бути перевірені представниками компетентних органів Європейського союзу при здійсненні прикордонного контролю з метою з’ясування чи уточнення мети та наявності достатнього фінансування поїздки іноземця або особи без громадянства (запрошення приймаючої сторони, документи, що підтверджують бронювання готелю, квитки на відвідання культурних або інших подібних заходів тощо).