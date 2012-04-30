Президент мюнхенської «Баварії» закликає УЄФА приєднатися до критики України

Президент мюнхенської «Баварії» Улі Генесс закликав гравців німецької національної збірної виявити солідарність з критиками порушень прав людини в Україні.

Як передає Німецька хвиля, про це спортивний функціонер заявив в інтерв’ю журналу "Der Spiegel". Він вважає, що не лише політики, але й футбольні функціонери та гравці мають сказати критичне слово щодо ситуації з правами людини в Україні.

У.Генесс припустив, що футболісти «достатньо мудрі, аби сформувати власну позицію». «Я з повагою поставився б до кожного, хто б публічно висловив свою думку з цього приводу», - зазначив він.

Крім того, наголосив президент мюнхенської «Баварії», цю критичну позицію мають підтримати не лише самі гравці, але й Німецька футбольна асоціація. «За кожної слушної нагоди вони мають нагадувати, що ув’язнення Юлії Тимошенко є неприйнятним», - наголосив він.

З чіткими словами критики української влади має виступити й президент УЄФА Мішель Платіні, переконаний У.Генесс. Він нагадав, що Союз європейських футбольних асоціацій 2007-го року надав Україні «величезний бонус довіри».

Тож, як вважає У.Генесс, було б логічним, якби українська влада дослухалася тепер до критичних слів з вуст М.Платіні.

Коментуючи рішення федерального президента Німеччини Йоахіма Гаука не приймати запрошення на участь у ялтинському саміті в Україні, У.Генесс назвав його «цілком правильним» і висловив сподівання, що це стане «важливим сигналом».