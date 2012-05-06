Російська опозиція намагається прорвати оточення поліції

Як передає кореспондент УНІАН, наразі більшість учасників мітингу, які прийшли на Болотну площу, вирушили в бік кінотеатру «Ударник», де перебувають лідери опозиції.

Кінотеатр розташований по маршруту руху опозиціонерів. У деяких місцях тимчасово було прорвано оточення поліції.

Тим часом, як повідомляє РІА Новости, частина учасників ходи опозиції не має наміру йти на Болотну площу до місця проведення узгодженого з владою мітингу і вимагає від поліції пропустити їх до Кремля.

Кілька десятків учасників акції сіли на Великому Кам'яному мосту і скандують «Пропускай». Решта учасників ходи зупинилася. Шлях перегородили співробітники поліції, оскільки хода далі не санкціонована.

«Є пропозиція: сидіти тут і чекати», - заявили по гучномовцю організатори акції. Керує діями присутніх Сергій Удальцов.

«У нас почався сидячий політичний страйк», - сказав С.Удальцов.

За його словами, учасники акції вимагають відмінити незаконну, на їхню думку, інавгурацію обраного президента РФ Володимира Путіна 7 травня і протягом години надати прямий ефір на федеральних телеканалах.

Організатори акції по гучномовцях закликають всіх учасників акції, зокрема тих, хто вже пройшов на Болотну площу, прийняти сидяче положення.

Учасники акції скандують: «Росія без Путіна!»

Також звучить пісня української групи «Океан Ельзи» «Майже весна».