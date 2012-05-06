Російська опозиція намагається прорвати оточення поліції
У Москві мітинг російської опозиції «Марш мільйонів» не може розпочатися через недопуск її лідерів до місця проведення акції.
Як передає кореспондент УНІАН, наразі більшість учасників мітингу, які прийшли на Болотну площу, вирушили в бік кінотеатру «Ударник», де перебувають лідери опозиції.
Кінотеатр розташований по маршруту руху опозиціонерів. У деяких місцях тимчасово було прорвано оточення поліції.
Тим часом, як повідомляє РІА Новости, частина учасників ходи опозиції не має наміру йти на Болотну площу до місця проведення узгодженого з владою мітингу і вимагає від поліції пропустити їх до Кремля.
Кілька десятків учасників акції сіли на Великому Кам'яному мосту і скандують «Пропускай». Решта учасників ходи зупинилася. Шлях перегородили співробітники поліції, оскільки хода далі не санкціонована.
«Є пропозиція: сидіти тут і чекати», - заявили по гучномовцю організатори акції. Керує діями присутніх Сергій Удальцов.
«У нас почався сидячий політичний страйк», - сказав С.Удальцов.
За його словами, учасники акції вимагають відмінити незаконну, на їхню думку, інавгурацію обраного президента РФ Володимира Путіна 7 травня і протягом години надати прямий ефір на федеральних телеканалах.
Організатори акції по гучномовцях закликають всіх учасників акції, зокрема тих, хто вже пройшов на Болотну площу, прийняти сидяче положення.
Учасники акції скандують: «Росія без Путіна!»
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