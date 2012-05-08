Хто стане прем'єр-міністром Франції?

Франція – президентська республіка, що передбачає призначення урядів Президентом країни.

Значний досвід роботи в Національній Асамблеї та чудові особисті контакти з новообраним Президентом Франсуа Олландом французькі видання називають факторами на користь призначення Ж.-М.Айро прем’єром. Разом з тим, Ж.-М.Айро немає досвіду в органах виконавчої влади.

Крім того, у французьких виданнях з’явилися результати опитувань громадян, згідно з якими, кандидатами на посаду прем’єра можуть також стати Мартін Обрі, яка має значний досвід міністерської роботи, однак досить напружені особисті відносини з новообраним Президентом, та керівник відділу комунікацій президентської кампанії Ф.Олланда Мануель Валлс.

Як повідомляв УНІАН, за уточненими даними, 6 травня у другому турі виборів Президента Франції за соціаліста Ф.Олланда проголосував 51,63% виборців, за чинного Президента Ніколя Саркозі – 48,37%.

Інавгурація Ф.Олланда відбудеться 15 травня, після чого він має призначити прем’єр-міністра.