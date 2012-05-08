У НАТО сподіваються, що Росія не нападе

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила на брифінгу речник НАТО Оана Лунгеску, відповідаючи на прохання прокоментувати відносини з Росією у світлі інавгурації Президента Володимира Путіна і заяв керівника Генштабу Збройних сил РФ Миколи Макарова про можливість попереджувального удару по об’єктах системи протиракетної оборони НАТО в Європі.

“Ми бачили інавгурацію Путіна, яка, я можу сказати, є ознакою неперервності у керівництві Росії та у політиці Росії”, - сказала О.Лунгеску.

Вона зазначила, що саме Президент В.Путін у 2002 році погодився з пропозицією країн-членів Північноатлантичного альянсу створити Раду НАТО-Росія.

“Ми можемо бачити, що був реальний прогрес у рамках Ради НАТО-Росія за цей період часу. І ми домовилися на саміті НАТО-Росія у Ліссабоні в 2010 році, що ми продовжимо бути відданими створенню стратегічного партнерства з Росією і що це залишиться нашою метою”, - сказала речник Альянсу.

Вона зазначила, що з 2002 року сторони досягли значного прогресу в низці сфер, зокрема, щодо Афганістану, боротьби з тероризмом, наркотиками і піратством.

За словами О.Лунгеску, вона не бачила заяв М.Макарова щодо можливого удару по системі ПРО, яку країни НАТО збираються створити для посилення оборони країн-членів Альянсу від можливих загроз.

“Ми не досягли такого значного прогресу, як сподівалися, у сфері ПРО, однак зрозуміло, що наша система не спроектована і не спрямована проти Росії, у нас немає намірів нападати на Росію, і ми сподіваємося, що Росія не має намірів нападати на нас”, - підкреслила речник Альянсу.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня начальник Генштабу Збройних сил РФ М.Макаров заявив про можливість нанесення Росією попереджувального удару по системах ПРО НАТО в Європі.