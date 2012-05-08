У Казахстані «КамАЗ» вбив 15 киргизів
09:10, 08 травня 2012Світ
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ДТП сталася на трасі Алмати – Єкатеринбург.
|Зіткнулися «КамАЗ» і мінівен Ssang Yong
ДТП сталася на трасі Алмати – Єкатеринбург.
«У результаті ДТП водій мінівену і 14 його пасажирів (усі - громадяни Киргизії) загинули на місці події, водія «КамАЗу» і ще двох пасажирів мінівену з різними травмами госпіталізовано до лікарні міста Балхаш», - заявили у МНС Казахстану.
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