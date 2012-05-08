У Казахстані «КамАЗ» вбив 15 киргизів

У результаті зіткнення «КамАЗу» і мінівену Ssang Yong на території Карагандинської області Казахстану загинули 15 громадян Киргизії, повідомляє РІА «Новости».

ДТП сталася на трасі Алмати – Єкатеринбург.

«У результаті ДТП водій мінівену і 14 його пасажирів (усі - громадяни Киргизії) загинули на місці події, водія «КамАЗу» і ще двох пасажирів мінівену з різними травмами госпіталізовано до лікарні міста Балхаш», - заявили у МНС Казахстану.