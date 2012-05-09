Польський експерт: Янукович близький до становища Лукашенка

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив директор польсько-української фундації PAUCI Ян Пєкло.

Водночас він зазначив, що складно спрогнозувати, яким чином цей інцидент вплине на позицію української влади в справі екс-прем’єра Юлії Тимошенко.

«Не знаємо відповіді, чи цей саміт був відмінений через те, що (Президент України Віктор) Янукович дійшов висновку, що йому ніяка Європа не потрібна, і він все одно робитиме, що хоче, чи насправді відкликав його, бо відчув себе безпорадним», - сказав експерт.

Я.Пєкло відзначив, що бойкот Президентам саміту свідчить про все більший спротив у Європейському Союзі проти політики В.Януковича, котрий зараз може обрати компроміс з ЄС або піти шляхом Президента Білорусі Олександра Лукашенка.

«Це великий знак запитання, чи Україна піде повністю в напрямку моделі Білорусі... Це питання, на яке (зараз) немає повної відповіді», - сказав директор PAUCI, зауваживши, що певне світло на справу можуть пролити коментарі В.Януковича найближчим часом.

Водночас, на його думку, остаточну відповідь в цій справі дадуть заплановані на жовтень цього року вибори до Верховної Ради.

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Як повідомляв УНІАН, учора в МЗС повідомили, що Україна переносить саміт в Ялті через те, що низка глав європейських держав не зможе взяти в ньому участь.

До цього п’ятеро президентів європейських країн, - зокрема Румунії, Албанії, Хорватії, Чехії та Чорногорії, - прямо заявили про відмову від участі в саміті через справу екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко. Президент Німеччини не заявляв цього прямо, але саме ця причина відмови випливала з коментарів МЗС Німеччини.

Президенти Болгарії, Латвії, Естонії, Італії, Австрії й Словенії відмовилися прибути на саміт, офіційно пославшись на інші причини, принагідно висловивши стурбованість справою Ю.Тимошенко.

Підтвердили свою участь у саміті президенти Польщі, Словаччини і Молдови.

Президент Литви дала згоду на участь у самміті в обмін на можливість зустрітися з Тимошенко.