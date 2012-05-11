У турецьких супермаркетах продають 500-кілограмові пачки макаронів

Про це пише Кореспондент з посиланням на Reuters.Придбати картонну коробку з півтоною пенне - коротких макаронних виробів у вигляді трубочок - можна за 560 доларів.

Всі кошти, отримані від реалізації таких упаковок спрямують на благодійність: кошти обіцяють передати міжнародному надзвичайному фонду допомоги дітям Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ.

Виробники пасти вже звернулися до Книги рекордів Гіннесса і з заявкою на реєстрацію гігантської упаковки.

У Туреччині щорічно виробляється 450 000 тонн макаронних виробів. За цим показником країна займає п'яте місце в списку виробників пасти.

Діаметр пенне звичайно становить від 10 до 40 міліметрів. Кінці виробів зрізані по діагоналі. Зазвичай їх подають з різноманітними соусами, а також використовують для приготування запіканок та салатів.