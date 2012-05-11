У турецьких супермаркетах продають 500-кілограмові пачки макаронів
В асортименті турецьких супермаркетів Migros Ticaret з'явилися 500-кілограмові упаковки макаронів.
Про це пише Кореспондент з посиланням на Reuters.Придбати картонну коробку з півтоною пенне - коротких макаронних виробів у вигляді трубочок - можна за 560 доларів.
Всі кошти, отримані від реалізації таких упаковок спрямують на благодійність: кошти обіцяють передати міжнародному надзвичайному фонду допомоги дітям Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ.
Виробники пасти вже звернулися до Книги рекордів Гіннесса і з заявкою на реєстрацію гігантської упаковки.
У Туреччині щорічно виробляється 450 000 тонн макаронних виробів. За цим показником країна займає п'яте місце в списку виробників пасти.
Діаметр пенне звичайно становить від 10 до 40 міліметрів. Кінці виробів зрізані по діагоналі. Зазвичай їх подають з різноманітними соусами, а також використовують для приготування запіканок та салатів.