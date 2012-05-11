Білорусь стверджує, що стоїть на захисті Литви, Польщі та всього Євросоюзу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, про це сьогодні Президенту Білорусі Олександру Лукашенко доповів державний секретар Ради безпеки Леонід Мальцев.

«Ми, зокрема, захищаємо інтереси тієї ж Польщі, Литви, усього Євросоюзу. Ми блокуємо проникнення до них наркотиків, нелегальних мігрантів, зброї. Тому тут необхідно і цим країнам, і Євросоюзу в цілому подивитися, і для захисту своїх інтересів вжити відповідних заходів. Давайте домовлятися, що потрібно ще зробити, а не вводити якісь там санкції і погіршувати становище», - зазначив Л. Мальцев.

Він підкреслив, що в цілому система національної безпеки працює в штатному режимі.

«Загроз національній безпеці на даний час немає», - сказав Л. Мальцев.

Як повідомляв УНІАН раніше, Білорусь заявляла про перегляд підходів до організації охорони кордону з країнами ЄС в умовах санкцій з боку Європейського союзу.

Йшлося про те, що пріоритет буде відданий контролю за в'їздом до Білорусі, тоді як раніше зусилля із забезпечення прикордонної безпеки на в'їзд і виїзд були розподілені рівномірно.