У МЗС Росії права людини зарахували до зброї Заходу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні в Держдумі РФ сказав директор Департаменту МЗС РФ з гуманітарної співпраці і прав людини Василь Небензя.

«Не приймати того, що права людини стали зброєю, часом летальною, означає не приймати логіку протидії напористому просуванню тематики з прав людини в її західній інтерпретації», - сказав В.Небензя.

Він підкреслив, що тематика з прав людини стала важливим чинником світової політики. «Занепокоєння ситуацією з правами людини стає приводом для втручання аж до збройного у внутрішні справи суверенних держав і одночасно методом просування своїх зовнішніх політичних економічних інтересів», - заявив представник МЗС РФ.

За його словами, у масову свідомість упроваджується теза про те, що з правами людини благополучна ситуація на Заході і тяжке становище на Сході і Півдні.

В.Небензя заявив, що при цьому на Заході критика на їх адресу сприймається хворобливо, при тому що тенденції до зростання ксенофобії, расової нетерпимості, неонацизму і антисемітизму замовчуються або списуються на свободу слова і демократію.

Він вважає, що поступово в Європі переглядаються рішення Нюрнберзького трибуналу, робиться спроба поставити на одні терези фашистську Німеччину і СРСР, а також розділити відповідальність між ними за розв'язування війни.

«Непохитна упевненість наших західних партнерів у своїй власній правоті часто веде до фанатичної затятості в обстоюванні не лише істини, а й іноді і помилкових цінностей», - сказав він.

При цьому В.Небензя визнав, що в РФ є проблеми з дотриманням прав людини, і російська сторона готова вислуховувати дружні рекомендації на свою адресу.

«Неприйнятним є менторський тон, який дозволяють собі деякі політики і громадські діячі на Заході, які намагаються навчати демократії нас та інші країни. Часто вони просто не утруднюють себе бажанням зрозуміти, що, незважаючи на те, що базові права людини універсальні, у світі існує різноманіття традицій, умов, цінностей і ситуацій, що не можна всіх гребти під одну гребінку», - заявив В.Небензя.

За його словами, з Росією та іншими країнами не хочуть серйозно говорити про права людини.