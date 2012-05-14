Чехія: найважливіше - залучати Україну до Європи
23:25, 14 травня 2012Світ
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Чехія вважає, що Європейський Союз має утримуватися від кроків, які шкодять процесу наближення до нього України.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив сьогодні міністр закордонних справ Чехії Карел Шварценберг за підсумками засідання Ради закордонних справ ЄС, на якому обговорювалося питання відносин з Україною.
“Разом з нашими польськими та іншими друзями ми вважаємо, що найважливіше - це залучати Україну до Європи, і що ми маємо утримуватися від кроків, які роблять небезпечним цей процес”, - сказав чеський міністр.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада закордонних справ ЄС обговорила питання майбутнього Угоди про асоціацію з Україною та питання відвідування українських матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу. Ніякого рішення міністрами схвалено не було.
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