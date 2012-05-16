Московський "Майдан" проголосував не здаватися

Рішення, як повідомляє кореспондент Ленты.ру, було прийнято більшістю голосів увечері 15 травня. Опозиціонери вибирали між трьома варіантами дій: не розходитися до появи ОМОНу, залишатися в таборі до перших затримань або спробувати відстояти табір. Голосували ті учасники акції, які перебували в безпосередній близькості від промовців і могли чути пропозиції, винесені на голосування. Підрахунок голосів вівся за кількістю піднятих рук.



Голосування проводилося в два тури. У першому турі найбільше голосів набрали варіанти "не розходитися до появи ОМОНу" і "залишатися в таборі до перших затримань". У другому турі за перший варіант руки підняли, за підрахунками кореспондента Ленты.ру, 75 осіб, а за варіант "залишитися в таборі до перших затримань" проголосували 85 осіб.



Цікаво, що лідери опозиції виступали за інший варіант розвитку подій. Борис Нємцов, зокрема, пропонував залишити табір до того, як прийде ОМОН. Нємцов пропонував повернутися на Чистопрудний бульвар "з граблями та лопатами і взяти участь у благоустрої Чистих прудів". Член "Справедливої ​​Росії" Ілля Пономарьов пропонував переміститися в напрямку Пушкінської площі, коли з'явиться ОМОН.



Місце для нового табору ще не вибране. Активісти продовжать координувати свої дії за допомогою Твіттера і виберуть місце для нового табору після того, як залишать перший. Не виключається, що місцем нової акції можуть стати Пушкінська площа, Трубна площа або Нікітський бульвар.



15 травня Басманний суд Москви зобов'язав УВС і префектуру Центрального адміністративного округу Москви ліквідувати табір опозиції на Чистих прудах. Учасники табору повинні розійтися до полудня середи, 16 травня. Раніше мешканці цього району подали в суд колективний позов про бездіяльність влади.



Протестний табір виник 8 травня після розгону опозиційної акції "Марш мільйонів" 6 травня, учасники якої висловлювали протест проти інавгурації Володимира Путіна.