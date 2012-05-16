Поліція розігнала табір опозиції на Чистих прудах (відео)

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», в УВС Центрального округу стверджують, що активного опору ніхто не чинив. Проте, затримано 23 чол. Стверджується, що здебільшого за перебування в нетверезому стані в громадському місці.

За інформацією ІТАР-ТАСС, напередодні Басманний суд Москви, розглянувши позов місцевих жителів, зобов`язав владу ліквідувати опозиційний табір на Чистих прудах, який розміщувався там з 9 травня. Суд ухвалив, що поліція має "покласти край суспільному заходу, що порушує громадський порядок", а місцева влада – навести порядок і забезпечити безпеку громадян.

Опозиція намагається створити новий табір у сквері напроти сталінської висотки на Барикадній вулиці в центрі російської столиці.