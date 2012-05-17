Греція отримала тимчасовий уряд
09:22, 17 травня 2012Світ
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Церемонія присяги тимчасового уряду відбудеться сьогодні.
|Пікраменос оголосив склад тимчасового уряду
Єдина мета призначеного в середу тимчасового уряду, який також називається службовим, – забезпечити проведення дострокових парламентських виборів, при цьому кабінет міністрів не має права ухвалювати важливих політичних рішень без консультацій з президентом і лідерами партій.
Церемонія присяги тимчасового уряду відбудеться сьогодні.
Після виборів 6 травня грецькі політики не зуміли домовитися про формування уряду. Президент країни Каролос Папульяс у середу доручив суддівському працівникові Панайотісу Пікраменосу сформувати тимчасовий уряд з обмеженими повноваженнями до нових дострокових виборів, які повинні пройти 17 червня.
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