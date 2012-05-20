Віце-президент Європарламенту розповів, що температура в Україні зашкалює

Українська влада та опозиція продовжують займати позиції, котрі не наближають їх до компромісу, а призведуть до надзвичайно гострої боротьби під час запланованих на осінь цього року парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це польському інформаційному агентству РАР сказав віце-глава Європейського парламенту Яцек Протасєвич, котрий у суботу в Києві проводив зустрічі з представниками влади та опозиції.

"Маю враження, що відстань між владою та опозицією постійно збільшується та що багато зусиль доведеться докласти європейським політикам, аби спробувати досягнути того, що вдалося в гарячі дні "помаранчевої революції", - сказав він.

За даними РАР, Я.Протасєвич у Києві зустрівся з міністром закордонних справ України Костянтином Грищенком, генеральним прокурором Віктором Пшонкою, екс-главою парламенту Арсенієм Яценюком та заступниками ув`язненої екс-глави уряду Юлії Тимошенко в її партії "Батьківщина" Олександром Турчиновим та Григорієм Немирею.

Я.Протасєвич сказав, що представники влади на зустрічі з ним підтвердили, що вважають правильним засудження Ю.Тимошенко.

"Це будуть дуже гострі вибори, під час яких не обійдеться без звинувачень конкурентів у найгірших намірах, тому що температура цього конфлікту є дуже високою - така, якби мова йшла не про чергову каденцію, а про життя", - сказав євродепутат, котрий представляє в головному законодавчому органі ЄС Польщу.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз, який закликає звільнити Ю.Тимошенко з ув’язнення з моменту її арешту у серпні 2011 року, називає справжнім тестом того, куди насправді хоче інтегруватися Україну - з ЄС чи Росією - цьогорічні парламентські вибори.

Експерти кажуть, що у випадку масових порушень та фальсифікацій на парламентських виборах обраного Президентом України на початку 2010 року Віктора Януковича чекатиме доля лідера Білорусі Олександра Лукашенка, якого західні політики публічно називали "останнім диктатором" у Європі.