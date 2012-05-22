США заборонили постачати до Ірану сльозогін

Прийнятий сенатом законопроект передбачає нові санкції проти Корпусу вартових ісламської революції і зобов'язує всі компанії, акції яких торгуються в США, повідомляти комісію з цінних паперів про будь угодах з Іраном. Також нові санкції торкнуться будь-яких спільних з Іраном проектів у сфері енергетики. Крім того, законопроект передбачає візові санкції до приватних осіб і співробітників компаній, що постачають іранському уряду продукцію для розгону демонстрацій, зокрема, сльозогін і гумові кулі.



Палата представників схвалила свій варіант законопроекту ще в грудні, тож тепер палатам конгресу треба узгодити два тексти.



США і ряд інших країн Заходу, нагадує РІА "Новости", звинувачують Іран у розробці ядерної зброї під прикриттям програми мирного атома. Тегеран всі звинувачення відкидає, заявляючи, що його ядерна програма спрямована виключно на задоволення потреб країни в електроенергії.



Група міжнародних посередників - "шістка", до якої входять Росія, Великобританія, Німеччина, Китай, США і Франція, з 2003 року спільно з МАГАТЕ домагається від Ірану припинення робіт зі збагачення урану, які можуть становити загрозу для режиму ядерного нерозповсюдження.



Щодо Ірану діють чотири санкційні резолюції Ради Безпеки ООН. Крім цього, різні резолюції, що вимагають від Ірану забезпечити повну прозорість ядерної програми і довести її мирну спрямованість, прийняли ряд країн і організацій.