Меркель не змогла знайти Берлін на мапі

Учні однієї з міжнародних європейських шкіл запросили Ангелу Меркель на відкритий урок, на якому обговорювалися проблеми міграції, пишуть «Вести».

Школярі відзначали на карті міста, де народилися вони і їхні батьки, і канцлеру запропонували знайти і свою батьківщину - Гамбург. Меркель вирішила для початку визначитися з місцем розташування Берліна, але в підсумку вказала на територію Росії. Правда, мапа була контурна, і розмітки на ній майже не було.

Справедливості заради варто відзначити, що питання географії нелегко даються не тільки Ангелі Меркель.

Кілька років тому у схожій ситуації опинився і президент США Барак Обама. На одній з передвиборчих зустрічей у 2008 році він заявив «Побував вже в 57 штатах, і, думаю, мені залишилося відвідати ще один". Хоча до складу США входять поки що лише 50 штатів.

Президент України Віктор Янукович теж не дуже товаришує з географією. У своєму інтерв'ю виданню Wall Street Journal президент Віктор Янукович назвав Чехію Чехословаччиною, а під час запису інтерв'ю каналу Euronews в Брюсселі Янукович переплутав Косово з Сербією і Чорногорією, а Північну Осетію - з Південною.