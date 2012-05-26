У Варшаві будують житловий хмарочос для найбагатших

Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, квадратний метр в цьому будинку коштуватиме від 5 до 15 тис доларів, що більш ніж втричі і майже в вдвічі дорожче за мінімальну і максимальну ціну житла в новобудовах в польській столиці в першому кварталі поточного року.

Представник компанії, яка реалізує цей проект, Аліція Кошчеша повідомила журналістам, що в 54-поверховій будівлі в самісінькому центрі міста буде розміщено 250 апартаментів класу "люкс", які коштують близько 350 тис до 5 млн доларів (за поточним курсом 1USD = 3,4 PLN).

«Ми продаємо не тільки апартаменти, а стиль життя, натхненням для якого були кращі зразки хмарочосів в усьому світі», - заявила вона, назвавши серед них хмарочос One57 в Нью-Йорку, Trump International Hotel&Tower в Торонто і One Hyde Park в Лондоні.

За даними OG, єдина житлова будівля, вища цього будинку на всьому Європейському континенті є тільки в Москві - «Тріумф-Палас» заввишки 264 метри.

А.Кошчеша повідомила, що компанії вже вдалося продати третину апартаментів, зазначивши, що більшість покупців об'єднують те, що вони багато подорожують. За її словами, 95% з куплених апартаментів придбали громадяни Польщі, більшість з яких відомі в країні підприємці.

Представник компанії сказала УНІАН, що серед покупців немає українців, зауваживши, що один з покупців одружений на громадянці Росії. Серед іноземців, які купили житло в цьому будинку, вона назвала громадян Великобританії.

За даними компанії, площа найменших апартаментів становить 62 квадратних метра, а найбільших - трирівневий пентхаус площею 374 кв м.

А.Кошчеша повідомила, що всі апартаменти буде здано в експлуатацію разом з ексклюзивною обробкою, яку може вибрати покупець з 5 основних варіантів, а саме житло, як і будинок, буде оснащено «розумною» системою управління, яка, наприклад, зможе закрити вікна у разі дощу.

Представник компанії повідомила, що ціни на житло в цьому хмарочосі в порівнянні з цінами в інших подібних об'єктах в світі, вони перебувають в середньому в межах 5-10 тис доларів за квадратний метр.

У компанії також підкреслили, що недавно дворівневий пентхаус площею 1020 кв. м в хмарочосі One57 в Нью-Йорку продали за рекордні в усьому світі 98,5 млн доларів (96,6 тис доларів за квадратний метр).

За даними порталу rynekpierwotny.pl, який аналізує ринок первинної нерухомості в Польщі, у першому кварталі середня ціна квадратного метра у Варшаві в нових будинках становила близько 2,3 тис доларів при мінімальній і максимальних цінах 1,5 і 8,5 тис доларів відповідно.

Серед великих міст дешевше за все можна було купити квартиру в новобудовах в розташованому за 100 кілометрів від польської столиці і третьому найбільшому місті країни - Лодзі, де квадратний метр в січні-березні коштував від 1 до 2 тис доларів.