Путін має на увазі буранівських бабусь
Президент Росії Володимир Путін привітав "Буранівських бабусь" з успішним виступом на конкурсі "Євробачення".
Вінтакожвисловив намірз'їздитивїхсело,щобпознайомитисяособисто,повідомляєпрес-службаКремля.
Президентзахоплений тим, "зякимталантомі з якимзавзяттям "Буранівськібабусі" виконувалисвоюконкурснупрограму".За йогословами,виконання пісень, зокремаудмуртськоюмовою -чудовапопуляризаціябагатонаціональноїкультури Росії.
Путінвисловивнадіюнате, що вжескоробагато глядачіввРосії,втомучислівМоскві, зможутьпослухатиїхконцертнівиступи.
"Путінмаєна увазінайближчим часом під час своєїпоїздкидоУдмуртіїособистопознайомитисяз бабусями, відвідатиїхсело,дізнатися,як живутьйого мешканці, і переконатися, чи справдітамтакпогано зтелебаченням,оскількиповідомлялося, що тількивсільрадівцьомуселіє одинтелевізор", -цитуєРІА "Новости".