Путін має на увазі буранівських бабусь

17:19, 27 травня 2012
Світ
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Президент Росії Володимир Путін привітав "Буранівських бабусь" з успішним виступом на конкурсі "Євробачення".

Вінтакожвисловив намірз'їздитивїхсело,щобпознайомитисяособисто,повідомляєпрес-службаКремля.

Президентзахоплений тим, "зякимталантомі з якимзавзяттям "Буранівськібабусі" виконувалисвоюконкурснупрограму".За йогословами,виконання пісень, зокремаудмуртськоюмовою -чудовапопуляризаціябагатонаціональноїкультури Росії.

Путінвисловивнадіюнате, що вжескоробагато глядачіввРосії,втомучислівМоскві, зможутьпослухатиїхконцертнівиступи.

"Путінмаєна увазінайближчим часом під час своєїпоїздкидоУдмуртіїособистопознайомитисяз бабусями, відвідатиїхсело,дізнатися,як живутьйого мешканці, і переконатися, чи справдітамтакпогано зтелебаченням,оскількиповідомлялося, що тількивсільрадівцьомуселіє одинтелевізор", -цитуєРІА "Новости".

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