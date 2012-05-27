Путін має на увазі буранівських бабусь

Президент Росії Володимир Путін привітав "Буранівських бабусь" з успішним виступом на конкурсі "Євробачення".

Вінтакожвисловив намірз'їздитивїхсело,щобпознайомитисяособисто,повідомляєпрес-службаКремля. Президентзахоплений тим, "зякимталантомі з якимзавзяттям "Буранівськібабусі" виконувалисвоюконкурснупрограму".За йогословами,виконання пісень, зокремаудмуртськоюмовою -чудовапопуляризаціябагатонаціональноїкультури Росії. Путінвисловивнадіюнате, що вжескоробагато глядачіввРосії,втомучислівМоскві, зможутьпослухатиїхконцертнівиступи. "Путінмаєна увазінайближчим часом під час своєїпоїздкидоУдмуртіїособистопознайомитисяз бабусями, відвідатиїхсело,дізнатися,як живутьйого мешканці, і переконатися, чи справдітамтакпогано зтелебаченням,оскількиповідомлялося, що тількивсільрадівцьомуселіє одинтелевізор", -цитуєРІА "Новости".

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