Польща видворила п’ятьох українців

Як повідомила УНІАН прес-служба SG у вівторок, українці працювали електрогазозварниками на одному із підприємств у порту на узбережжі Балтійського моря.

«Двоє іноземців не мало заявок на працевлаштування, а троє мали зареєстровані заявки від іншої фірми, ніж на яку вони працювали», - відзначили прикордонники.

Прес-служба повідомила, що, згідно з польським законодавством, українці за порушення правил працевлаштування повинні добровільно залишити територію Польщу, а працедавцю за це порушення належить сплатити штраф.

Як повідомляв УНІАН, польська прикордонна служба з половини 2007 року, відколи у Польщі діє спрощена система працевлаштування для громадян України, до 2012 року за роботу без відповідних документів затримала близько 2,2 тисячі українців із близько 750 тисяч, які отримали такі заявки.

Довідка УНІАН. Громадяни України можуть працювати у Польщі без оформлення офіційного дозволу, котрий є необхідним документом для легальної роботи у Польщі, з 20 липня 2007 року за умови реєстрації польським працедавцем відповідної заявки на роботу.

Водночас за цією спрощеною системою українці можуть працювати у Польщі не довше, ніж 6 місяців в році, та зобов`язані працювати на того самого працедавця, котрий оформив для них заявку.

За спрощеною системою можуть працювати також громадяни Білорусі, Росії, Грузії та Молдови, але понад 90% з усіх заявок польські працедавці реєструють для українців.