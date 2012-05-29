Лукашенка розсердив провал білорусів на Євробаченні

Виступ білоруської групи "Litesound" на Євробаченні у Баку розчарувала Олександра Лукашенка. Про це повідомляє ТСН.

Президент Білорусі зажадав на наступний рік для конкурсу знайти "найунікальнішого артиста". Лукашенко вважає, що відтепер Євробачення має стати справою всієї країни, а не тільки одного каналу.

"Треба також зробити хороший номер, взяти унікального артиста, щоб він зміг заспівати таким способом, щоб всі фахівці ахнули, а вже потім вся європейська громадськість нехай в подальшому дасть оцінку... Зараз ми витратили величезні гроші, а в кінці результат ніякий ", - заявив Лукашенко.

Президент зазначив, що треба досить серйозно змінити весь підхід до цього конкурсу, а також до білоруського відбору на "Євробачення".

Як відомо, група "Litesound" посіла в першому півфіналі шістнадцяте місце з вісімнадцяти - і таким чином, не пройшла у фінал.