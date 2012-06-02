Екс-президента Єгипту, ймовірно, засудять до страти

Суд в Єгипті сьогодні оголосить вирок екс-президенту Хосні Мубараку.

Він і ще7колишніхвисокопосадовцівзвинувачуютьсяу вбивстві850демонстрантівпід часмасовихантиурядовихвиступів,врезультаті якихбувповаленийрежимМубарака, повідомляє Радіо Свобода.



Усімпідсуднимзагрожує стратавразі винесенняобвинувальноговироку.



Крімтого, Мубаракі два йогосиниАлааіГамальзвинувачуютьсявкорупції.



Близькоп'ятитисячполіцейськихі двітисячі солдатівзабезпечуютьбезпекуврайоні поліцейськоїакадеміївКаїрі,де відбудетьсязасіданнясуду.



НасудМубаракдоставлятьвертольотомз лікарні,девінутримується підвартою зсерпня минулогороку.

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