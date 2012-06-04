Путін: Росія вступає до СОТ на вигідніших умовах, ніж Україна
Президент Росії Володимир Путін заявляє, що Росія вступає до Світової організації торгівлі на більш вигідних умовах, ніж свого часу Україна.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції за підсумками саміту Росія-ЄС.
«Рівень митного захисту, навіть після приєднання Росії до СОТ, буде набагато вищим, ніж рівень митного захисту в Україні. Нас це більше турбує, ніж сам факт приєднання до СОТ, зважаючи на те, що у нас з Україною дуже великий обсяг торговельно-економічної взаємодії», - сказав В.Путін
Крім того, він нагадав, що щодо деяких секторів застосовуватиметься «перехідний період» і запровадження норм СОТ відбуватиметься поступово.
При цьому В.Путін відзначив, що вступ РФ до СОТ несе ризики для окремих галузей. «Ризики дійсно є, але інструменти, які використовуються у рамках правил СОТ, дають нам підстави вважати, що ми, імплементуючи ці інструменти у нас, зможемо мінімізувати ці ризики для окремих напрямів – це сільське господарство, сільгоспмашинобудування, автопром тощо», - сказав він.
За словами В.Путіна, інші країни - члени СОТ такі інструменти застосовують.
Крім того, В.Путін повідомив, що Митний союз і ЄЕП створюються повністю на принципах СОТ. «Наші партнери - і Казахстан, і Білорусь - погодилися, що правила і умови приєднання Росії до СОТ будуть прийняті і цими державами», - сказав В.Путін.
Як повідомляв УНІАН, протокол про вступ Росії до СОТ має бути ратифіковано до 23 червня.
Україна вступила до СОТ у травні 2008 року.