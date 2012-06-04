Путін: Росія вступає до СОТ на вигідніших умовах, ніж Україна

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції за підсумками саміту Росія-ЄС.

«Рівень митного захисту, навіть після приєднання Росії до СОТ, буде набагато вищим, ніж рівень митного захисту в Україні. Нас це більше турбує, ніж сам факт приєднання до СОТ, зважаючи на те, що у нас з Україною дуже великий обсяг торговельно-економічної взаємодії», - сказав В.Путін

Крім того, він нагадав, що щодо деяких секторів застосовуватиметься «перехідний період» і запровадження норм СОТ відбуватиметься поступово.

При цьому В.Путін відзначив, що вступ РФ до СОТ несе ризики для окремих галузей. «Ризики дійсно є, але інструменти, які використовуються у рамках правил СОТ, дають нам підстави вважати, що ми, імплементуючи ці інструменти у нас, зможемо мінімізувати ці ризики для окремих напрямів – це сільське господарство, сільгоспмашинобудування, автопром тощо», - сказав він.

За словами В.Путіна, інші країни - члени СОТ такі інструменти застосовують.

Крім того, В.Путін повідомив, що Митний союз і ЄЕП створюються повністю на принципах СОТ. «Наші партнери - і Казахстан, і Білорусь - погодилися, що правила і умови приєднання Росії до СОТ будуть прийняті і цими державами», - сказав В.Путін.

Як повідомляв УНІАН, протокол про вступ Росії до СОТ має бути ратифіковано до 23 червня.

Україна вступила до СОТ у травні 2008 року.