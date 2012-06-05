Сирійські опозиціонери оголосили про створення повстанського фронту

01:44, 05 червня 2012
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О створення Фронту було оголошено на прес-конференції в Стамбулі.

Учасникиновоїопозиційноїгрупи мають намірпідтримувати зв'язкиз Вільноюсирійськоїармією- провідноювійськовою організацієюопозиції,передаєAssociated Press.

ПредставникиТуреччиниповідомили,що ненадаютьвійськовудопомогусирійськимопозиціонерам.Проте офіційнаАнкарадозволяєвикористовувати територіюТуреччинидляорганізаціїі надаєїмгуманітарнудопомогу.

Раніше сьогодністаловідомо,щоВСАзаявилапро припиненнявиконаннямирногоплануООНі Лігиарабськихдержав.ПредставникповстанцівтакожзакликавреформуватиМісіюООНзі спостереженнявСиріїв "миротворчумісію".В іншомувипадку, за йогословами, міжнароднеспівтовариство повиннеприйняти "сміливерішення" іввестизабороненудляпольотів ібуфернузонивСирії.

Опозиціонеритакожповідомили,щовзіткненняхвминулівихіднівДамаскуі провінціїІдлібнимибуло вбитопонад стовійськовослужбовцівурядовихсил.Сирійськіправозахисники,які базуютьсявЛондоні, коментуючицідані, підтвердилизагибель, щонайменше, 80солдатів.

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