Лівійська влада заарештували кілька десятків бойовиків
02:12, 05 червня 2012Світ
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Урядові війська відновили контроль над міжнародним аеропортом Тріполі, який у понеділок захопили члени угруповання "Бригада аль-Авфея".
Вонивимагализвільнитиїхнього лідера, якогонібитоутримуютьлівійськіспецслужби."Аль-Джазіра" зазначає,що цеугруповання змістаТархуна, розташованогоза 80кілометрівна південний східвідТріполі.
У нічнапонеділоквонинакількохбронемашинахв'їхалинатериторіюаеропорту іблокувализлітнусмугу ікількалітаків.
Переговоринідо чогоне привели,і почаласяперестрілка.
"Зараз владаповністюконтролюютьаеропорт",-заявивжурналістамзаступник міністравнутрішніхсправ,додавши,що близько40 осіб, які захопилиаеропорт,склали зброюізаарештовані.
Зі свогобокуофіційнийпредставникНаціональноїперехідноїрадиЛівіївідкинувпричетністьспецслужбдо зникненнялідера "Бригадиаль-Афвея",заявивши,що йоговикралиневідомі.
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