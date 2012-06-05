Лівійська влада заарештували кілька десятків бойовиків

02:12, 05 червня 2012
Світ
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Урядові війська відновили контроль над міжнародним аеропортом Тріполі, який у понеділок захопили члени угруповання "Бригада аль-Авфея".

Вонивимагализвільнитиїхнього лідера, якогонібитоутримуютьлівійськіспецслужби."Аль-Джазіра" зазначає,що цеугруповання змістаТархуна, розташованогоза 80кілометрівна південний східвідТріполі.

У нічнапонеділоквонинакількохбронемашинахв'їхалинатериторіюаеропорту іблокувализлітнусмугу ікількалітаків.

Переговоринідо чогоне привели,і почаласяперестрілка.

"Зараз владаповністюконтролюютьаеропорт",-заявивжурналістамзаступник міністравнутрішніхсправ,додавши,що близько40 осіб, які захопилиаеропорт,склали зброюізаарештовані.

Зі свогобокуофіційнийпредставникНаціональноїперехідноїрадиЛівіївідкинувпричетністьспецслужбдо зникненнялідера "Бригадиаль-Афвея",заявивши,що йоговикралиневідомі.

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