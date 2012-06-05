Путін звернувся до китайського народу
Президент Росії напередодні свого візиту до КНР написав статтю для китайської газети "Женьмінь жибао".
Звертаючись до "багатомільйонної аудиторії" видання, Путін пише про важливу роль Росії та Китаю в усіх глобальних процесах, що відбуваються в світі, підкреслюючи, що жодне важливе питання світової політики й економіки неможливо вирішити без врахування інтересів цих двох країн. "У цих умовах ми усвідомлюємо спільну відповідальність за подальшу розбудову російсько-китайського стратегічного партнерства на довгострокову перспективу", - пише президент РФ.
Путін наголошує, що відносини між Росією і Китаєм є "прикладом міждержавних зв'язків нового типу", які "вільні від різного роду упереджень і стереотипів" і "не залежать від поточної кон'юнктури".
Президент РФ нагадує, що в 2011 році товарообіг між двома країнами досяг рекордного показника в 83,5 мільярда доларів і повідомляє, що на 2015 рік ця сума зросте до 100 мільярдів, а на 2020-й - до 200 мільярдів доларів.
Серед спільних проектів, над якими працюють Росія і Китай, Путін особливо відзначає російську участь у будівництві першої черги Тяньваньської АЕС і пише, що розраховує на подальшу співпрацю при реалізації цього проекту та будівництві інших енергетичних об'єктів у КНР.
Повний текст статті російською мовою оприлюднив сайт Вести.ру.