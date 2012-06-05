Путін звернувся до китайського народу

Звертаючись до "багатомільйонної аудиторії" видання, Путін пише про важливу роль Росії та Китаю в усіх глобальних процесах, що відбуваються в світі, підкреслюючи, що жодне важливе питання світової політики й економіки неможливо вирішити без врахування інтересів цих двох країн. "У цих умовах ми усвідомлюємо спільну відповідальність за подальшу розбудову російсько-китайського стратегічного партнерства на довгострокову перспективу", - пише президент РФ.



Путін наголошує, що відносини між Росією і Китаєм є "прикладом міждержавних зв'язків нового типу", які "вільні від різного роду упереджень і стереотипів" і "не залежать від поточної кон'юнктури".



Президент РФ нагадує, що в 2011 році товарообіг між двома країнами досяг рекордного показника в 83,5 мільярда доларів і повідомляє, що на 2015 рік ця сума зросте до 100 мільярдів, а на 2020-й - до 200 мільярдів доларів.

Серед спільних проектів, над якими працюють Росія і Китай, Путін особливо відзначає російську участь у будівництві першої черги Тяньваньської АЕС і пише, що розраховує на подальшу співпрацю при реалізації цього проекту та будівництві інших енергетичних об'єктів у КНР.



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