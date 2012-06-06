Що насправді думають опозиціонери в Білорусі

Білоруська опозиція не пустила журналістів на круглий стіл щодо парламентських виборів-2012.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, учасники круглого столу більшістю голосів вирішили видалити журналістів із засідання. «У присутності журналістів політики почнуть висловлюватися для преси, а не говорити те, що насправді думають», - вважає представник партії лівих «Справедливый мир» Сергій Калякін. Проти видалення представників ЗМІ висловилися лише співголова оргкомітету зі створення партії «Білоруська християнська демократія» Віталій Римашевський і лідер Об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебедько. У засіданні також взяли участь Володимир Колос (Рада інтелігенції), Віктор Івашкевич, Юрій Губаревич (рух «За свободу»).

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