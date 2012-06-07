Московські правозахисники звертаються до Путіна

Про це УНІАН повідомили в Московській Гельсінській групі.

«Цей закон не просто відверто суперечить законодавству, Конституції та міжнародним договорам Російської Федерації, але волаючим чином зневажає принципи права», - заявила Л.Алексєєва.

Вона нагадала, що юридична неспроможність тексту закону і порушення процедури його ухвалення детально роз'яснені в листі голови Ради при Президенті Російської Федерації з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайла Федотова.

«Переконливо просимо Вас скористатися правом, наданим Вам статтею 107 Конституції Російської Федерації, і на виконання частин 2-ї та 3-ї статті 80 Конституції Російської Федерації відхилити ухвалений закон», - сказала вона.

На її думку, Федеральні збори РФ у пожежному порядку прийняли Федеральний Закон «Про внесення змін до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення і Федеральний Закон «Про збори, мітинги, демонстрації, ходи і пікетування».

***

Як повідомляв УНІАН, 5 червня пізно ввечері Держдума РФ посилила покарання за порушення під час мітингів. 6 червня закон затвердила Рада Федерації РФ.

Новий закон передбачає максимальні штрафи за порушення порядку на масових заходах для фізичних осіб - 300 тис руб (близько 10 тис дол) або обов'язкові роботи на строк до 200 годин, для посадовців - 600 тис руб (близько 20 тис дол), для юридичних осіб - 1 млн. рублів.

Остання масова акція опозиції відбулася 6 червня напередодні інавгурації Володимира Путіна, тоді в результаті зіткнень з поліцією було затримано 400 чоловік.

Нова акція російської опозиції запланована на 12 червня в Москві.