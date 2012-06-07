Держсекретар США закликала звільнити політв'язнів
01:39, 07 червня 2012Світ
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Держсекретар США Хіларі Клінтон під час візиту в Баку закликала владу Азербайджану поважати права людини і демократичні свободи.
Клінтонвисловиласяза звільненняз в'язницьжурналістіві громадянськихактивістів, засудженихзаучастьвантиурядовихманіфестаціях, передаєРадіоСвобода.
Вонавіталазвільненнянапередодні їївізитудо Азербайджанумолодіжногоактивіста, випускникаГарвардськогоуніверситетуБахтіяраГаджиєва, з якимКлінтонзустріласявБаку.
Зі свогобоку, главаМЗСАзербайджануЕльмарМамедьяровзаявив,щопитання розвиткудемократії«невирішуютьсяв одиндень».За йогословами, владаАзербайджануроблять «багатодлярозвиткугромадянськогосуспільстваі демократії».
Місцеві таміжнародніправозахисніорганізаціїзаявляють,щоу в'язницяхАзербайджанузнаходяться 7журналістіві 11активістів,визнаних «Міжнародною амністією»в'язнямисовісті.
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