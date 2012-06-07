Держдума РФ похвалила регіоналів за російську мову

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це спікер Державної думи РФ Сергій Наришкін сказав журналістам у Москві.

«Це дасть новий імпульс розвитку російсько-українських відносин і буде сприяти більш швидким інтеграційним процесам», - зазначив С.Наришкін.

Крім того, Держдума РФ 440-ма голосами прийняла заяву у зв'язку зі святкуванням Дня російської мови.

«Гарантії можливості вільного використання російської мови в державах проживання співвітчизників мають найважливіше політичне значення для розвитку інтеграційних процесів, зміцнення позицій Росії в світовому економічному, політичному, культурному, науковому і освітньому просторі, а також формування позитивного ставлення до Росії в світовому співтоваристві», - йдеться в заяві.

На думку російських депутатів, необхідно більш системно вести роботу з метою поширення російської мови в світі, розширення можливостей її викладання, наукового і практичного використання, а також популяризації російських науки, культури, освіти.