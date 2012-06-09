Стабільність іспанських банків: ціна питання 40 млрд дол.
10:27, 09 червня 2012Світ
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Іспанським банкам необхідно збільшити свої резерви в цілому на 40 мільярдів доларів, аби протистояти можливим потрясінням на фінансовому ринку.
Іспанський Bankia був змушений звернутися за допомогою до держави
Таких висновків дійшли експерти Міжнародного валютного фонду на підставі результатів так званих стрес-тестів, повідомляє радіо «Свобода».
Експерти МВФ зазначають, що в разі серйозного погіршення ситуації на фінансовому ринку недостатніми виявляться і ці суми.
Банківська система Іспанії опинилася під загрозою через боргову кризу. Один з найбільших банків країни Bankia був змушений звернутися за допомогою до держави. Кредитні рейтинги багатьох банків були останнім часом знижені міжнародними рейтинговими агентствами.
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