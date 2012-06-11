В Росії знову вибухають снаряди на палаючому військовому складі

Про це УНІАН повідомили в прес-службі губернатора області.

«За попередньою інформацією, надзвичайна ситуація виникла сьогодні у другій половині дня з нез'ясованих поки причин. Населення, яке проживає в безпосередній близькості від складів, в даний час евакуйовано. Рішення про подальшу евакуацію прийматиметься з огляду на розвиток ситуації», - йдеться в повідомленні.

Один військовослужбовець отримав легку контузію і був госпіталізований.

Водночас, військовим слідчим відділом Слідчого комітету Російської Федерації по Тоцькому гарнізону за фактом вибуху на території військової частини 96558 розпочата дослідча перевірка.

Як повідомляв УНІАН, лише в 2012 році в Росії сталися дві подібні надзвичайні ситуації на складах боєприпасів.

24 травня на полігоні Ашулук в Астраханській області при розвантаженні боєприпасів військовослужбовці помітили займання дерев'яної тари, що знаходилася у безпосередній близькості від кладки боєприпасів. За командою військовослужбовці негайно втекли в укриття. Незабаром почали вибухати боєприпаси, що знаходилися на землі, а також у «КамАЗі», що стояв неподалік. Автомобіль був повністю знищений. Всього на полігоні загорілися і підірвалися 145 ящиків, у яких було 840 боєприпасів до гранатометів. Ніхто не постраждав.

18 травня загорівся артилерійський склад військової частини, розташований за 280 кілометрів на північний схід від Владивостока. На складі зберігалися 100-міліметрові снаряди. Склад загорівся при підготовці боєприпасів до відправки на планову утилізацію. Були евакуйовані 700 осіб з двох найближчих населених пунктів. Постраждали дві людини.