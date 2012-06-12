У США зрозуміли, навіщо путінська поліція обшукала активістів опозиції

00:23, 12 червня 2012
Світ
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Держдепартамент США висловив стурбованість у зв'язку з обшуками, проведеними в Москві в квартирах опозиціонерів і громадських активістів.

ЗасловамипредставникаДерждепартаментуВікторіїНуланд, обшукиі подальшідопитиявнозадуманівладоюдлятого,щобзавадитиактивістамвзяти участьу масовійакціїпротесту,наміченійуМосквіна 12червня,повідомляєРадіоСвобода.

Нуландтакожпіддалакритицінещодавно прийнятийросійськимпарламентомі підписанийпрезидентомзакон, різкозбільшує штрафизапорушеннянамітингах.

РанішепредставникправозахисноїорганізаціїAmnesty Internationalзаявивпро «політичну мотивацію» московськихобшуків, так самояк іновогозаконупро мітинги.

 

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