У США зрозуміли, навіщо путінська поліція обшукала активістів опозиції
00:23, 12 червня 2012Світ
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Держдепартамент США висловив стурбованість у зв'язку з обшуками, проведеними в Москві в квартирах опозиціонерів і громадських активістів.
ЗасловамипредставникаДерждепартаментуВікторіїНуланд, обшукиі подальшідопитиявнозадуманівладоюдлятого,щобзавадитиактивістамвзяти участьу масовійакціїпротесту,наміченійуМосквіна 12червня,повідомляєРадіоСвобода.
Нуландтакожпіддалакритицінещодавно прийнятийросійськимпарламентомі підписанийпрезидентомзакон, різкозбільшує штрафизапорушеннянамітингах.
РанішепредставникправозахисноїорганізаціїAmnesty Internationalзаявивпро «політичну мотивацію» московськихобшуків, так самояк іновогозаконупро мітинги.
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