У Росії сьогодні День самої себе
День Росії - одне з головних державних свят країни.
У столиці таіншихмістахкраїнинаміченийрядполітичних,культурнихі розважальнихзаходів.
Акція«Маршмільйонів», дозволенавладою, відбудетьсявцентріМоскви.Учасники ходипройдуть відПушкінськоїплощібульварамидопроспектуСахарова,де відбудетьсямітинг.Опозиціонерий громадянськіактивістимають намірвисловитипротестпроти політикивлади.
У Петербурзіопозиція такожготуємарші мітингнаКонюшенноїплощі.Вониузгоджені зміською владою.
Це першімасовіакції,яківідбудутьсяпісляприйняттязакону, яким значнопідсиленопокараннязапорушеннянамітингах, зауважуєРадіоСвобода.
ДеньРосії- однез головнихдержавнихсвяткраїни.
12 червня 1990 року булаприйнятаДеклараціяпро державнийсуверенітетРосії,арівнозаріквідбулися першівісторіїРосіївсенародніпрямівиборипрезидентакраїни.
Свою офіційну назву- ДеньРосії -свято отримало2002року.