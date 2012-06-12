У Росії сьогодні День самої себе

День Росії - одне з головних державних свят країни.

У столиці таіншихмістахкраїнинаміченийрядполітичних,культурнихі розважальнихзаходів.



Акція«Маршмільйонів», дозволенавладою, відбудетьсявцентріМоскви.Учасники ходипройдуть відПушкінськоїплощібульварамидопроспектуСахарова,де відбудетьсямітинг.Опозиціонерий громадянськіактивістимають намірвисловитипротестпроти політикивлади.



У Петербурзіопозиція такожготуємарші мітингнаКонюшенноїплощі.Вониузгоджені зміською владою.



Це першімасовіакції,яківідбудутьсяпісляприйняттязакону, яким значнопідсиленопокараннязапорушеннянамітингах, зауважуєРадіоСвобода.



ДеньРосії- однез головнихдержавнихсвяткраїни.



12 червня 1990 року булаприйнятаДеклараціяпро державнийсуверенітетРосії,арівнозаріквідбулися першівісторіїРосіївсенародніпрямівиборипрезидентакраїни.



Свою офіційну назву- ДеньРосії -свято отримало2002року.

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