У Росії сьогодні День самої себе

07:53, 12 червня 2012
Світ
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День Росії - одне з головних державних свят країни.

У столиці таіншихмістахкраїнинаміченийрядполітичних,культурнихі розважальнихзаходів.

Акція«Маршмільйонів», дозволенавладою, відбудетьсявцентріМоскви.Учасники ходипройдуть відПушкінськоїплощібульварамидопроспектуСахарова,де відбудетьсямітинг.Опозиціонерий громадянськіактивістимають намірвисловитипротестпроти політикивлади.

У Петербурзіопозиція такожготуємарші мітингнаКонюшенноїплощі.Вониузгоджені зміською владою.

Це першімасовіакції,яківідбудутьсяпісляприйняттязакону, яким значнопідсиленопокараннязапорушеннянамітингах, зауважуєРадіоСвобода.

ДеньРосії- однез головнихдержавнихсвяткраїни.

12 червня 1990 року булаприйнятаДеклараціяпро державнийсуверенітетРосії,арівнозаріквідбулися першівісторіїРосіївсенародніпрямівиборипрезидентакраїни.

Свою офіційну назву- ДеньРосії -свято отримало2002року.

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