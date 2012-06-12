У Росії другий день поспіль гасять військові склади
09:20, 12 червня 2012Світ
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У Бузулуцькому районі Оренбурзької області Росії триває ліквідація пожежі на військових складах.
|На території складів виникло шість осередків задимлення
За даними авіарозвідки, на території складів виникло шість осередків задимлення.
Протягом дня вирішуватиметься питання про можливе повернення до своїх домівок евакуйованих жителів.
Загоряння на технічній території артилерійського складу, дислокованого неподалік від селища Колтубанівське у Бузулуцькому районі Оренбурзької області, сталося вдень 11 червня.
За даними МНС, в зоні НП працюють 758 осіб.
У гасінні пожежі задіяні дев`ять одиниць авіатехніки, зокрема п`ять гелікоптерів Міноборони, а також вертольоти і літаки МНС РФ.
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