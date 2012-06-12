В Афганістані землетруси і зсуви забрали близько 100 життів
10:09, 12 червня 2012Світ
922 0
Близько 100 осіб вважаються загиблими в результаті землетрусів магнітудою 5,4 і 5,7 та зсуву ґрунту, що сталися у понеділок на півночі Афганістану.
Землетруси мали магнітуди 5,4 і 5,7. Фото ІТАР-ТАСС
Як повідомляє ІТАР-ТАСС, місцева влада повідомила, що стихія зруйнувала більш як 20 будинків.
Рятувальники вже витягнули з-під уламків будівель і каміння тіла кількох жертв у провінції Баглан. За даними ООН, будинки зруйновані в п'яти районах. Спроби знайти живих під товщею землі і каміння, які накрили будинки у результаті зсуву ґрунту, поки не дають результатів: за словами представника місцевої поліції, для пошуково-рятувальних робіт "необхідні бульдозери та інша важка техніка".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter