В Афганістані землетруси і зсуви забрали близько 100 життів

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, місцева влада повідомила, що стихія зруйнувала більш як 20 будинків.

Рятувальники вже витягнули з-під уламків будівель і каміння тіла кількох жертв у провінції Баглан. За даними ООН, будинки зруйновані в п'яти районах. Спроби знайти живих під товщею землі і каміння, які накрили будинки у результаті зсуву ґрунту, поки не дають результатів: за словами представника місцевої поліції, для пошуково-рятувальних робіт "необхідні бульдозери та інша важка техніка".