Москвою ідуть «мільйони»

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, тисячі людей попрямували від кінотеатру «Пушкінський» московськими бульварами до місця проведення мітингу – проспекту Сахарова.

Учасники акції розділилися на дві колони – в одній йдуть люди, які дотримуються «лівих» поглядів, в іншій – «правих».

Учасники акції тримають в руках прапори різних російських опозиційних рухів і партій. У багатьох на одязі прикріплені вже традиційні білі стрічки – символ незгоди з політикою чинної влади РФ.

Також люди тримають плакати з написами: «Путин – Гундяев – дуэт негодяев», «Россия - путинский ГУЛАГ. Долой репрессии!», «Остановите репрессии, вы делаете из нас оппозиционеров!», «Что, самозванец, боишься? Правильно делаешь», «Уходите! Мы вас не выбирали!» («Путін – Гундяєв – дует негідників», «Росія - путінський ГУЛАГ. Геть репресії!», «Зупиніть репресії, ви робите з нас опозиціонерів!», «Що, самозванець, боїшся? Правильно робиш», «Йдіть! Ми вас не вибирали!»).

Час від часу присутні скандують: «Россия без Путина!», «Это наш город!», «Пока мы едины, мы непобедимы!» («Росія без Путіна!», «Це наше місто!», «Поки ми єдині, ми непереможні!»).

У колоні російських націоналістів можна почути гасла: «Москва - русский город!», «Настоящий русский - не курит и не пьет» («Москва - російське місто!», «Справжній росіянин - не курить і не п'є».

Акція узгоджена з урядом Москви.

Основні вимоги учасників Маршу – проведення комплексної політичної реформи, реформи законодавства про вибори і дострокових парламентських (до кінця 2012 року) і президентських виборів (навесні 2013 року).

Серед організаторів Маршу - Сергій Удальцов, Гарі Каспаров, Олена Лукьянова, Олексій Навальний, Борис Немцов, Ольга Романова, Євгенія Чирікова, Сергій Пархоменко та інші.

На сторінці акції у Facebook про свою участь заявили понад 3 тис. людей.

Уздовж руху колони опозиціонерів встановлена тимчасова металева огорожа. Прохід учасників на захід здійснюється після проходу через арочні металодетектори.