Скандал у Бельгії: комісара ЄС звинувачують у шахрайстві

Про це повідомляє сьогодні бельгійське агентство Belga з посиланням на фламандську газету De Tijd.

Згідно з повідомленням, К.Де Гухт та його дружина стали об’єктом розслідування, однак пояснення нинішнього комісара не переконали податкову інспекцію.

Згідно з висновками податкової, К.де Гухт не задекларував у 2005 році 1,2 млн євро прибутку від продажу акцій бельгійської страхової групи Vista британській компанії Hill & Smith.

Адвокат нинішнього комісара ЄС Віктор Дожіне намагався переконати податкову в тому, що такий прибуток не потрібно декларувати, і назвав “скандальним” той факт, що податкова вжила слово “шахрайство” відносно його клієнта.