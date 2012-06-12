Скандал у Бельгії: комісара ЄС звинувачують у шахрайстві
12:43, 12 червня 2012Світ
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Спеціальна податкова інспекція Бельгії звинувачує нинішнього комісара ЄС з питань торгівлі Карел де Гухт у шахрайстві, яке полягає в тому, що він не задекларував 1,2 млн євро прибутків від продажу цінних паперів у 2005 році.
Карела де Гухта звинувачують у приховуванні 1,2 млн євро прибутків
Про це повідомляє сьогодні бельгійське агентство Belga з посиланням на фламандську газету De Tijd.
Згідно з повідомленням, К.Де Гухт та його дружина стали об’єктом розслідування, однак пояснення нинішнього комісара не переконали податкову інспекцію.
Згідно з висновками податкової, К.де Гухт не задекларував у 2005 році 1,2 млн євро прибутку від продажу акцій бельгійської страхової групи Vista британській компанії Hill & Smith.
Адвокат нинішнього комісара ЄС Віктор Дожіне намагався переконати податкову в тому, що такий прибуток не потрібно декларувати, і назвав “скандальним” той факт, що податкова вжила слово “шахрайство” відносно його клієнта.
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