Слідчим цікаво, навіщо Собчак розклала гроші у 100 конвертів

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, сьогодні на допит у рамках кримінальної справи про масові заворушення 6 травня на Болотній площі в Москві викликані Сергій і Анастасія Удальцови, Ілля Яшин і Ксенія Собчак, Олексій Навальний, Марія Баронова, Олексій Сахнін і Марія Доброхотова. Всі ці особи проходять як свідки у кримінальній справі.

Зазначається, що на допит не з`явився С.Удальцов, який надіслав заяву про те, що не прийде на допит, оскільки має намір брати участь у мітингу. Слідство не має наміру вживати заходів щодо його примусового доставлення й запросить його на допит в інший день.

При цьому повідомляється, що осіб, які прийшли на допит: А.Удальцову, К.Собчак, О.Навального, І.Яшина, О.Сахніна і М.Доброхотову, супроводжують адвокати, які, представивши відповідні документи, були допущені до проведення слідчих дій з їхніми клієнтами. В ході допитів слідство з`ясовує інформацію про організаторів і активних учасників масових заворушень на Болотній площі в Москві, що відбувалися 6 травня.

У присутності допитуваних оглянуті вилучені в ході обшуків комп`ютерна техніка, бази даних, інші предмети, що мають значення у справі й отримані пояснення.

«Зокрема, слідство зацікавило джерело походження вилучених у ході обшуку в Ксенії Собчак грошових коштів на загальну суму понад 1 млн євро, 480 тис. дол. і 480 тис. руб. У рамках розслідування буде з`ясовано, чи сплачені з цієї суми податки, для цього вже призначена податкова перевірка. Слідство також має намір з`ясувати, для яких цілей могла призначатися така велика сума, розфасована більш ніж у сто конвертів», - йдеться в повідомленні.

Щодо всіх вилучених у ході проведених напередодні обшуків предметів, документів і цінностей призначено відповідні експертизи. Слідчі дії на цьому не закінчуються, планується проведення комплексу інших слідчих дій, в тому числі й за участю фігурантів, у яких проводилися обшуки.

Офіційний представник СК РФ Володимир Маркін сьогодні повідомив, що опозиціонери, які прийшли на допит у справі про заворушення 6 травня, мають статус свідків.

Як повідомляв УНІАН, вчора в своєму Twitter К.Собчак написала, що в ході обшуку її принижували й пограбували.

«О 8 ранку увірвалися люди, не давали мені одягнутися, пограбували квартиру, принижували. Мій річний дохід понад 2 млн. Я не маю права зберігати вдома гроші, якщо не довіряю банкам?», - написала К.Собчак, коментуючи повідомлення про вилучення з її квартири 1,5 млн. євро.