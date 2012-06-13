Поліція не підтверджує смерть російського вболівальника у Варшаві
00:40, 13 червня 2012Світ
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Варшавська поліція не підтверджує інформацію поширену деякими ЗМІ про те, що у вівторок під час сутичок між польськими та російськими хуліганами міг померти громадянин Росії.
Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказав прес-секретар столичної поліції Мачей Карчинський у вівторок увечері.
"Я не маю інформації про те, що хтось міг померти",- сказав він.
За останніми даними польських правоохоронців, їм вдалося затримали близько сотні чоловік, котрі брали участь у сьогоднішніх сутичках перед матчем збірних Польщі та Росії.
Як відомо, польська поліція повідомляла раніше, що у сутичках, під час маршу російських уболівальників до Національного стадіону, взяло участь близько 200 футбольних польських та російських хуліганів.
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