Поліція не підтверджує смерть російського вболівальника у Варшаві

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказав прес-секретар столичної поліції Мачей Карчинський у вівторок увечері.

"Я не маю інформації про те, що хтось міг померти",- сказав він.

За останніми даними польських правоохоронців, їм вдалося затримали близько сотні чоловік, котрі брали участь у сьогоднішніх сутичках перед матчем збірних Польщі та Росії.

Як відомо, польська поліція повідомляла раніше, що у сутичках, під час маршу російських уболівальників до Національного стадіону, взяло участь близько 200 футбольних польських та російських хуліганів.