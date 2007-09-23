Президент Польщі Лєх КАЧИНСЬКИЙ підписав закон про "Карту поляка".

Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія підписання відбулася у будинку польського Сейму перед відкриттям третього З`їзду польської діаспори, в якому беруть участь більш як 400 представників організацій польської діаспори із 60 країн.

Сейм Польщі прийняв закон про "Карту поляка" ще 7 вересня ц.р. Документ дає право на пільги етнічним полякам, які проживають у країнах Східної Європи. Власник цієї карти може вільно перетинати польський кордон, має доступ до навчання в польських учбових закладах, може отримувати державну стипендію.

Право на отримання “Карти” мають поляки, які не можуть мати подвійне громадянство через його невизнання у країні проживання. Кандидат на отримання “Карти поляка” повинен володіти польською мовою, у присутності консула скласти письмову декларацію про належність до польського народу, довести, що хтось із батьків або інших близьких предків був за походженням поляком. Особа, яка отримає “Карту поляка”, матиме також право на отримання роботи та на ведення господарської діяльності у Польщі. Карта поляка дійсна 10 років із правом продовження.

Робота над законопроектом про “Карту поляка” загалом тривала більш як 10 років.

На відкритті з`їзду польської діаспори Л.КАЧИНСЬКИЙ заявив, що "метою змін є встановлення досконалішої країни - IV Республіки Польща. Це план, який може бути реалізований, оскільки зараз Польща вільна і демократична, хоч і має свої вади".

Президент Польщі також зазначив, що вже готовий проект закону, який визнаватиме подвійне громадянство. За його словами, закон про "Карту поляка" буде вдосконалюватися, його головна мета зараз - полегшення при в’їзді до Польщі, зокрема після входження до Шенгенської зони.

Крім того, Л.КАЧИНСЬКИЙ стривожений тим фактом, що останнім часом з Польщі виїхало більш як мільйон громадян, середній вік яких становить 26 років.