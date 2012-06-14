ЄС може збільшити фінансову допомогу Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у Страсбурзі на 19-му засіданні Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС заступник Генерального секретаря Європейської служби зовнішніх дій Мачей Поповскі.

Він нагадав, що у грудні минулого року Єврокомісія підписала угоду з Міністерством юстиції України на 10 млн. євро з метою реформування судової системи України і, передусім, кримінальної юстиції.

“Потенційним продовженням може бути бюджетна підтримка для сектору. Для прикладу можна навести бюджетну підтримку судової реформи в Молдові”, - сказав М.Поповскі.